Севастополь, 22 декабря, 2023, 18:54 — ИА Регнум. В Республике Крым и Севастополе открылись региональные избирательные штабы в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Они располагаются в центральных районах городов.

Партия «Единая Россия»

Отмечается, что на открытии штабов присутствовали волонтёры разных движений и представители общественных организаций.

«Региональный штаб Республики Крым открыт и начал свою работу», — сказал член Общественной палаты Крыма Борис Левин в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что крымчане не видят альтернативы Путину, так как они ценят достижения, которые были достигнуты на полуострове во время его президентства, включая сферу здравоохранения.

По словам сопредседателя штаба в Севастополе Ларисы Мельник, работа команды будет нацелена на решение проблем населения, а также системное проведение избирательное кампании.

Она рассказала агентству, что волонтёры и руководство штаба организуют сбор подписей, встречи с жителями, а также работу с наблюдателями.

Как передавало ИА Регнум, избирательный штаб Путина начал свою работу 20 декабря в Гостином дворе в Москве. Сопредседателями штаба стали актёр Владимир Машков, врач Марьяна Лысенко и спикер парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Артём Жога, уточняется в материале.

18 декабря Путин первым из кандидатов подал документы для выдвижения в качестве кандидата на пост президента России в Центральную избирательную комиссию.

Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина начнётся с 23 декабря.