Москва, 22 декабря, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Участвовавшие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой показали, что законы для них ничего не значат, и что они могут делать всё, что захотят, заявила 22 декабря актриса и телеведущая Яна Поплавская в эфире телеканала Матч ТВ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Они показывают прилюдно, что им класть на всех. Мы будем делать, что угодно и что вы будете с этим делать? Разве государственные каналы принадлежать продюсерам? Нет, это госканалы. Разве люди, которые это наблюдают, заслуживают такого отношения? Идёт война, люди погибают. Я считаю, как гражданин своего государства, что «жрать» это больше невозможно», — сказала Поплавская.

По её мнению, эти люди не должны ни при каких обстоятельствах получать телевизионное время и зарабатывать деньги в России.

«Кто эти люди? Это цвет нашей нации? Это им предоставлены эфиры федеральных каналов, концертные площадки, государственные гранты и рекламные контракты? Уверены, что им можно ВСЁ. И всегда их будут показывать по ТВ и законы для них не законы», — написала она сразу после появления фотографий с вечеринки телеведущая в своём Telegram-канале.

Больше всего её возмутило, что те же самые люди — Филипп Киркоров, Лолита — которые появились на столичном «бале Сатаны», будут в новогоднюю ночь поздравлять россиян со всех телевизионных каналов.

«Должна быть только самая жёсткая реакция власти. Если «герои» этой оргии завтра снова будут в эфире российского ТВ, народ этого не поймёт и не простит. «Песня года», Голубые огоньки, этих лиц там не может быть по определению. «Голубой огонёк» уже прошёл для них в Мутаборе», — заключила она.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Москве прошла закрытая «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители. У входа выстроилась очередь из желающих попасть на новую аналогичную вечеринку. После того, как силовики собрали необходимые материалы и покинули клуб, людей стали пропускать в заведение. 22 декабря RT сообщил, что силовики изъяли записи с камер наблюдения.

Кроме того, участника вечеринки в клубе «Мутабор» рэпера Vacio (Николая Васильева) оштрафовали на 200 тыс. рублей и арестовали на 15 суток. Решение принял Лефортовский районный суд Москвы.