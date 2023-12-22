Москва, 22 декабря, 2023, 19:03 — ИА Регнум. В преддверии нового года российские компании и фонды традиционно запускают благотворительные проекты. Компании в последние несколько лет стали активнее использовать цифровые технологии в реализации подобных социальных инициатив.

Wikimedia.org Шоколад

Так, создатели проекта 17:17 разработали продукт в тематике исполнения желаний. Для этого надо отсканировать находящийся внутри упаковки шоколада QR-код и скачать мобильное приложение, написать свое заветное желание и выбрать размещенную на онлайн-платформе проекта мечту другого человека, на осуществление которой компания направит 10% от суммы покупки. Отметим, что социальные предприниматели первыми на российском рынке применили в производстве своих изделий в промышленном масштабе технологию «tree to bar», предполагающую строгий контроль качества на всех этапах выращивания и переработки какао-бобов.

Благотворительный фонд АФК «Система», основным направлением инвестиций которого является профориентация и образование молодежи, уже не первый год реализует фандрайзинговую программу «Новогоднее чудо». В рамках программы все желающие могут помочь воспитанникам социальных учреждений подготовится к выпускным и вступительным экзаменам. Для этого необходимо перейти на сайт проекта, выбрать новогоднюю игрушку на виртуальной елке желаний и совершить дарение на занятия детей с репетиторами.

Благодаря этой инициативе в 2021 году удалось собрать средства для проведения 428 уроков, а в 2022-м — уже более 750 уроков. Это часть совместного проекта «Лифт без отказа» фондов АФК «Система» и «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Организаторы стремятся поднять уровень знаний детей, оставшихся без попечения родителей, до самостоятельной сдачи ЕГЭ и ОГЭ с перспективой дальнейшего получения среднего специального или высшего образования и старта карьеры.

В свою очередь, фонд «Обнаженные сердца», помогающий людям с расстройством аутистического спектра и другими ментальными особенностями, объединился с платформой «Ozon Забота» и запустил акцию «Подарите заботу». До 27 декабря пользователи могут приобрести на странице инициативы развивающие игрушки в подарок детям с особыми потребностями. Их будут использовать в программах помощи центра поддержки семьи фонда «Обнаженные сердца» в Москве, в котором ежегодно получают помощь более 100 детей и членов их семей.