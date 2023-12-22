Челябинск, 22 декабря, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Фигуристка Елизавета Туктамышева в своём Telegram-канале рассказала поклонникам о поездке в Челябинск, где проходит чемпионат России по фигурному катанию, и опубликовала фотографии своего гостиничного номера.

Александр Демьянчук/ТАСС Фигуристка Елизавета Туктамышева

«Всем привет из Челябинска! Такой вот Чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала фигуристка.

Также она опубликовала несколько фотографий с улиц Челябинска и ледовой арены «Трактор», где проходит турнир.

В октябре 2023 года Туктамышева сообщила, что приостанавливает спортивную карьеру по личным причинам. Фигуристка заявила, что хочет больше времени проводить с близкими, отдыхать, учиться и заниматься благотворительностью. На чемпионат России по фигурному катанию она приехала в качестве комментатора.

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию, чемпионка Европы 2015 года, победительница командного чемпионата мира 2021 года, финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и чемпионка России 2013 года.

В ноябре 2023 года были опубликованы несколько фотографий фигуристки в белом платье. Позднее она заявила журналистам, что это не означает её подготовки к свадьбе и отметила, что ей просто понравилось платье.