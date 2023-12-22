Бишкек, 22 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага страны, сообщили 22 декабря в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики», который был принят Жогорку Кенешем (парламентом — Прим. ред.) Кыргызской Республики 20 декабря 2023 года», — сказано в сообщении пресс-службы.

Закон предполагает изменение характера изображения лучей, расположенных на флаге вокруг тундука — навершия юрты. Вместо волнообразных они станут прямыми.

«Все виды официальных документов с изображением Государственного флага Кыргызской Республики действуют до окончания срока их действия, а номерные знаки автотранспортных средств и свидетельства о регистрации транспортного средства с изображением Государственного флага Кыргызской Республики действуют до принятия соответствующим органом решения об их замене», — добавили в пресс-службе Жапарова.

Депутаты парламента Киргизии, выступившие с инициативой об изменении флага, ранее отмечали, что волнообразные лучи вызывают ассоциации с подсолнухом, в то время как прямые — с лучами солнца, и высказывали предположение, что второй вариант предпочтительнее.

Ранее в парламенте Киргизии выступали и с другими предложениями об изменении символов страны. Так, в октябре 2022 года Депутат Арсланбек Малиев заявил, что цвет полотнища флага нужно сменить с красного на синий, поскольку нынешний вариант «принял советский парламент», в то время как «исторически сложившийся» цвет флага — синий. Депутат сослался на киргизский эпос о богатыре Манасе, объединившем страну. Также Малиев предложил изменить мелодию и текст гимна страны.

В ноябре 2020 года председатель общества «Кыргыз жолу» («Киргизский путь») Кадырбек Кошалиев выступил с предложением переименовать страну в Киргизскую Народную Республику (КНР). Он отметил, что в проекте новой Конституции страны есть пункт об учреждении «Народного курултая» («Народного схода»), потому республика тоже должна называться «народной», а все занимающие высшие государственные должности — утверждаться на курултае.