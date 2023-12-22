Киев, 22 декабря, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Правительство Украины продлило действие запрета на ввоз российских товаров ещё на год, до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Продлено действие постановления кабинета министров Украины «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации» до 31.12.2024 (включительно)», — написал Мельничук.

Само постановление было принято 30 декабря 2015 года и с тех пор неоднократно продлевалось.

В списке запрещённых товаров значатся, в частности, рыба, мясо, чай, кофе, детское питание, шоколад, корм для животных, сигареты и алкоголь. Также запрет распространяется на некоторые промышленные товары, сельхозпродукцию, транспортные средства, удобрения.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает в себя запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

глава МИД РФ Сергей Лавров 13 декабря заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать свои ошибки. Лавров добавил, что причиной многих негативных процессов в мире стало «неуёмное стремление» США и ряда стран навязывать своё видение.