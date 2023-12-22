Санкт-Петербург, 22 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Военнослужащий, устроивший ДТП с машиной зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С» в Санкт-Петербурге, обязан выплатить почти 14 млн рублей. Такое решение вынес гарнизонный военный суд, сообщает 22 декабря объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Капитана, отвечавшего за боевую машину, суд признал виновным в повреждении военного имущества по неосторожности. В ночь с 30 июня на 1 июля он забыл сложить автономный оптический пост, развёрнутый в боевое положение, в результате чего произошло столкновение боевой машины с пролётом железнодорожного моста на Пулковском шоссе.

Предмет военной техники — автономный оптический пост (АОП) — получил повреждения. Подсудимый полностью признал вину, отмечено в сообщении.

При вынесении приговора суд учёл смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребёнка, инвалидность матери военнослужащего, его службу в Сирии и Африке, а также в зоне спецоперации на Украине.

«Принял активные меры по восстановлению после ДТП боевой машины для использования её по назначению», — уточнили в пресс-службе.

Военный суд назначил капитану наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, а также удовлетворил в полном объёме гражданский иск Минобороны РФ о возмещении имущественного ущерба на 13 млн 981 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее грузовик с ЗРК «Панцирь-С» перевернулся во Владивостоке. Из-за ДТП оказалось заблокировано движение транспорта.