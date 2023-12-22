Москва, 22 декабря, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала в интервью «РИА Новости» о своей семейной жизни с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Сергей Савостьянов/ТАСС Татьяна Навка и Дмитрий Песков

«Бывает, что кто-то кого-то ненароком, не желая того, обидит. Или даже он не хотел обидеть, а я обиделась — такое тоже может быть», — призналась она.

При этом Навка добавила, что достаточно быстро отходит и уже на следующий день после ссоры она всегда забывает все обиды и не видит смысла в них.

«Просто подхожу, говорю: а чего было-то? Или «А что случилось? Я что-то не так сказала? Ну прости меня, пожалуйста, дурная я». Вот поэтому я и говорю, что, если есть любовь, всё будет хорошо», — ответила она на вопрос, как проходит процесс примирения у пары.

Как передавало ИА Регнум, Навка и Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь. В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу.

В марте 2022 года США ввели санкции против супруги пресс-секретаря президента России и двух его детей.