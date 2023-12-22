Брянск, 22 декабря, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Над территорией Брянской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавлен беспилотник. Об этом 22 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Ещё одна атака киевского режима пресечена силами Министерства обороны РФ. Над Карачевским районом средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат», — написал Богомаз.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 декабря Минобороны сообщило об уничтожении трёх украинских беспилотников над Брянской областью. Дроны были уничтожены в 10:00, 11:45 и 14:00 соответственно.

Кроме того, говорилось об уничтожении двух беспилотников над Калужской областью. Глава региона Владислав Шапша рассказал, что инцидент произошёл в Дзержинском районе области, а пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Ещё один дрон был уничтожен в Московской области. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 14:40.