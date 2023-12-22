Берлин, 22 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Страны Европы в скором времени столкнутся со многими проблемами из-за отказа украинских властей продлевать договор о транзите российского газа. Об этом говорится в статье немецкого журнала Focus.

Gazprom.ru

«Европа всё ещё зависит от газа из Москвы, почти через два года после начала конфликта. Украина больше не хочет направлять российский газ в Европу с 2025 года», — сказано в материале.

Автор публикации отметил, что решение Киева «дорого обойдётся» потребителям в Германии, а промышленное производство республики в размере от 5 до 10% может перенаправить свои мощности за границу навсегда.

Кроме того, по мнению эксперта по энергетической политике Немецкого института экономики Мальте Кюпера, рост цен в одной европейской стране приведёт к повышению и в других.

«Мы, вероятно, не увидим таких дешёвых цен на газ, как до войны на Украине, в ближайшие несколько лет», — отметил Кюпер в статье.

Транзит российского газа в ЕС через Украину

Киевские власти заключили в 2019 году транзитный контракт с Россией до 31 декабря 2024 года. В настоящее время газ транзитом через Украину поступает в государства Восточной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина ежемесячно получает от США и Европы $4-5 млрд за транзит российского газа. Российский лидер отметил, что, учитывая контроль Запада над Киевом и проблемы Европы с энергией, странно, что власти европейских стран не требуют от властей Украины открытия второго маршрута транзита российского газа.

«Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает. Транзит идёт. Наш газ в Европе получают. Украина взяла, закрыла второй маршрут. Но, послушайте, она же деньги получает из Европы. Ежемесячно 4-5 млрд долларов. Частично из США, но в значительной степени из Европы. Европа вполне могла бы сказать: маршрут-то откройте быстро, нам это нужно», — сказал тогда президент.

Отказ Киева

Главы украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов 29 октября заявил, что Киев не будет продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу.

Он добавил, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнёров. По его словам, Киев не может лишить сегодня некоторые страны ЕС возможности получать газ и готовиться к зиме.

В августе украинский министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что в Киеве отказались от переговоров с Москвой по поводу продления контракта на транзит газа в Европу. По его словам, следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа.

Европа без газа

По словам, эксперта Финансового университета при правительстве, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, договор, истекающий в конце 2024 года, по факту проработает и того меньше, так как юридически он заключён до декабря, то есть на весь год.

«Я подозреваю, что после окончания нынешнего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен. К этому явно Украину будут подталкивать США, которые хотят окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка», — заявил Юшков.

Юшков отметил, что технически украинской стороне выгоднее, когда транзит есть.

«Если транзита не будет, надо будет физически разворачивать трубу и со своих месторождений качать на Центральную и Восточную Украину. Это не самый оптимальный маршрут, плюс они лишатся транзитных денег», — объяснил аналитик.

Кроме того, по мнению Путина, уровень жизни в ЕС уже падает. Реальные располагаемые доходы населения в еврозоне в первом квартале текущего года снизились на 1,2%, в то время как в России — выросли на 4,4%, сказал глава государства. Современная политическая система в ЕС иногда «поднимает наверх» не очень компетентных людей, отмечал глава государства.

Российский лидер отметил, что любые попытки «свалить» на Россию сокращение поставок газа в Европы являются «полной чушью». Президент добавил, что не РФ закрыла газопровод Ямал ― Европа, это сделала Польша, вторую ветку газопровода через территорию Украины закрыла Украина, а не Россия.

Также, по его словам, не российская сторона не открывает «Северный поток ― 1», это делает Германия.

«Ну не делает, не хочет, и не надо», ― сказал Путин.

Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая 9 декабря на съезде Социал-демократической партии Германии, обвинил Россию в выросших ценах на энергоносители. Он заявил, что это якобы Москва прекратила снабжение Европы энергией, поэтому Германии пришлось закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ.