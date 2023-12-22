Прага, 22 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Студент Карлова университета Праги Давид Козак, застреливший в своём вузе 14 человек, по-русски описывал подготовку к атаке и писал курсовую работу о ситуации на Западной Украине. Об этом сообщает 22 декабря украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Козак, которому было 24 года, учился на европеиста. Ранее он защитил курсовую работу по теме «Проблематика революционных событий в 1846 году в Кракове и австрийской Галиции».

Студент философского факультета вёл онлайн-дневник, используя для этого Telegram-канал. В нём он заявлял о намерении осуществить массовое убийство. Канал был создан 9 декабря, последняя запись в нём датирована 19-м.

Пока неизвестно, гражданином какого государства был мужчина и откуда он или его родители приехали в Чехию.

Как сообщало ИА Регнум, днём 21 декабря Козак открыл огонь по людям на территории Карлова университета в Праге. Перемещаясь по коридорам вуза, он стрелял во всех, кого видел перед собой, затем забрался на крышу и стал стрелять по прохожим. Мужчина покончил с собой. В результате стрельбы погибли 14 человек, ещё 25 получили ранения. В Чехии 23 декабря объявлено днём траура по погибшим.