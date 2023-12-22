Москва, 22 декабря, 2023, 17:24 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел День энергетика. Этот профессиональный праздник отмечают ежегодно 22 декабря. В павильоне «Роснефти» для посетителей прочли лекцию об энергосберегающих технологиях компании, а затем провели тематические конкурсы с призами.

Архив ПАО «НК «Роснефть» На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел День энергетика

НК «Роснефть» является одним из крупнейших потребителей электроэнергии, используя более 48 млрд кВтч в год. С 2014 по 2022 гг. объем сэкономленных «Роснефтью» энергоресурсов превысил 67 млрд рублей в денежном эквиваленте, при общих затратах 13,8 млрд рублей. За 9 месяцев 2023 года объем топливно-энергетических ресурсов, сэкономленных компанией в рамках реализации программы энергосбережения, составил 118 тыс. тонн условного топлива или свыше 4 млрд рублей.

Энергетики «Роснефти» обеспечивают эксплуатацию мощного комплекса энергооборудования, включающего электрические сети протяженностью порядка 62 тыс. км, 41 тысячу трансформаторных подстанций и генерирующих объектов с совокупной установленной электрической мощностью 2,24 ГВт. Численность энергетических подразделений дочерних предприятий «Роснефти» превышает 21 тыс. человек.

Повышение эффективности работы производственных активов — ключевой элемент стратегии «Роснефти». С начала года предприятия компании выполнили десятки тысяч энергосберегающих мероприятий по оптимизации технологических процессов и внедрению энергоэффективного оборудования. Добиться результатов в этом направлении позволяет системный подход к рациональному использованию энергоресурсов на всех этапах — от бурения скважин до наружного освещения на производственных объектах. Благодаря высокому уровню компетенций специалистов компании система энергетического менеджмента производственных объектов «Роснефти» ежегодно совершенствуется.

Наибольший вклад в повышение энергоэффективности Компании внесли ведущие дочерние предприятия в разведке и добыче, а также в нефтепереработке и нефтехимии.

«Самотлорнефтегаз» получил наибольший экономический эффект от внедрения нового метода определения количества нефти в добываемой пластовой жидкости. Инновация позволила более чем в 10 раз повысить точность измерений и оптимизировать технологический режим работы скважин.

«Оренбургнефть» ввела в эксплуатацию электроподстанцию суммарной электрической мощностью 20 МВА. Новый объект обеспечил надёжным электроснабжением Тананыкское месторождение, а также стал резервным источником питания для перспективного Западно-Долговского месторождения, на котором ведется строительство и запуск новых объектов нефтедобычи. Кроме того, «Оренбургнефть» успешно переводит системы управления нагнетательного фонда скважин на энергию солнечных батарей. Контроллеры 141 нагнетательной скважины работают за счет энергии световых модулей.

В «РН-Ванкор» уделяется особое внимание энергетической эффективности на стадии проектирования и выбора технических решений для новых производственных объектов флагманского проекта нефтегазовой отрасли «Восток Ойл». С начала года предприятие реализовало 623 энергосберегающих мероприятия по оптимизации режима работы производственных объектов.

«РН-Уватнефтегаз» добился экономии за счет снижения энергопотребления объектов механизированной добычи. Корпоративная информационная система «Мехфонд» ведёт мониторинг и управление фондом добывающих скважин. Пилотное испытание нового функционала программы на Уватском проекте показало его высокую эффективность.

В нефтегазодобывающем комплексе «Роснефти» предприятия компании достигли высоких показателей энергоэффективности, в том числе, за счет оптимизации режима работы электроцентробежных насосов, подбора нового насосного оборудования с повышенным КПД, применения погружных электродвигателей с повышенным напряжением и энергоэффективных трансформаторов.

В компании «Башнефть» реализовали энергосберегающий потенциал на механизированном фонде скважин за счет применения энергоэффективного дизайна оборудования с использованием корпоративного расчетного комплекса «Rospamp», а также выполнения геолого-технических мероприятий по изоляции водопритока в скважины.

Значительный вклад в реализацию программы энергосбережения «Башнефти» внёс уфимский нефтеперерабатывающий комплекс. На одной из установок «Башнефть-Уфанефтехим» проведён монтаж трансформаторов с автоматическим управлением, а также увеличена эффективность работы печного оборудования.

На нефтехимическом заводе «Уфаоргсинтез» произведено повышение рекуперации тепловой энергии за счет модернизации оборудования, проведена оптимизация режимов работы электрооборудования.

Энергетики нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса компании добились сокращения потребления энергоресурсов благодаря модернизации производства, запуску в эксплуатацию нового оборудования, установке автоматического управления освещением, замене трансформаторов и распределительных подстанций с низким коэффициентом загрузки.