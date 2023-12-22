Москва, 22 декабря, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра, кино и сериалов Борис Матвеев умер на 75-м году жизни, сообщила 22 декабря пресс-служба петербургского Большого театра кукол в своём Telegram-канале.

Кадр из сериала «Улица разбитых фонарей-6» Борис Матвеев

«С горечью сообщаем трагическое известие — умер заслуженный артист России, артист Большого театра кукол Борис Иванович Матвеев», — говорится в сообщении.

В некрологе сказано, что он служил в Большом театре кукол с 2003 года и был огромным профессионалом и мастером своего дела.

Борис Матвеев родился в 1949 году. За свою творческую карьеру артист успел поработать в разных драматических и кукольных театрах: Челябинском и Рижском ТЮЗе, Ленкоме, Театре кукол Якутии, Астраханском театре кукол, театре «Бродячая собачка».

Известность актёру принесли роли в нескольких популярных в России сериалах: «Империя под ударом», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Опера-2. Хроники убойного отдела», «Фаворит», «Ментовские войны», «Лиговка».

В 2024 году должен выйти последний фильм, в котором снимался Борис Матвеев, — «Социальная защита».