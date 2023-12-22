Москва, 22 декабря, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержало идею партии «Зелёные» и рекомендовало властям регионов страны размещать на сайтах органов власти карты пунктов приёма вторсырья, сообщили ИА Регнум в пресс-службе партии 22 декабря.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

«Минцифры России в соответствие с письмом политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» (…) рекомендует предусмотреть на сайтах высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации раздел с информацией в сфере экологии, содержащий в том числе актуальные нормативные правовые акты, а также отображение пунктов приёма вторичного сырья на интерактивной карте», — сказано в письме Минцифры, направленном властям регионов.

Ранее «Зелёные» обратились с предложением создавать и поддерживать в актуальном состоянии карты пунктов приёма сырья на переработку в регионах. На картах должны фигурировать и пункты, организованные региональными операторами по обращению с отходами, управляющими компаниями и НКО, предложили в партии.

«В настоящее время динамично развивается сеть пунктов приема электроники, автомобильных шин, батареек, других сложных фракций, в том числе относящихся к опасным отходам. Однако единая информация о пунктах приема вторсырья практически отсутствует. Это значительно сокращает потенциал использования их услуг даже в Москве, не говоря уже о регионах», — отметила сопредседатель «Зелёных» Александра Кудзагова.

Доступность сведений о пунктах приёма вторсырья, графиках их работы, перечне принимаемых отходов поможет гражданам пользоваться этими возможностями и вносить свой вклад в формирование экономики замкнутого цикла и сбережение ресурсов, отметили также в партии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года на площадке Российского экологического форума в Москве стартовал новый сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». В 2022 году к ней присоединилось более двух миллионов человек, которым удалось собрать 63,3 тыс. тонн макулатуры.