Вашингтон, 22 декабря, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Устойчивые к антибиотикам «супербактерии», распространяющиеся на Украине, могут попасть в другие регионы Европы. Об этом сообщило 21 декабря американское издание The Hill.

Waltraud Grubitzsch/Global Look Press

Издание отмечает, что Украина столкнулась с «невидимым врагом» — микробной вспышкой, которая остро угрожает её войскам и мирному населению в условиях вооружённого конфликта и может перекинуться на другие части Европы.

Ссылаясь на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), обозреватели сообщили о «тревожном росте» на Украине устойчивых к антибиотикам бактерий. По итогам наблюдения за более чем 300 пациентами оказалось, что свыше 60% из них боролись с микробами, устойчивыми к карбапенемам — антибиотикам, которые считаются последним средством в лечении бактериальных инфекций.

«Инфекционные заболевания — один из скрытых кошмаров войны. Армия супербактерий может измотать солдат и мирных жителей», — говорится в статье.

Микроорганизмы с множественной лекарственной устойчивостью чаще выявляются на Украине, заключили в CDC, из-за роста травматических ранений и связанной с боевыми действиями нагрузки на медицинские учреждения. Кроме того, в стране и прежде были высокие показатели устойчивости к противомикробным препаратам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее специалисты Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC) зафиксировали значительное распространение устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях на фоне боевых действий.