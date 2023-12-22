Москва, 22 декабря, 2023, 16:42 — ИА Регнум. На Троекуровском кладбище в Москве 22 декабря прошла церемония прощания с шоуменом, танцором и актёром Дмитрием Красиловым.

Светлана Шевченко/РИА Новости Дмитрий Красилов

Как сообщают «Известия», проститься с Красиловым пришли знаменитости и блогеры, среди которых исполнитель Niletto и рэпер ST.

Красилова похоронят 23 декабря на его родине, в Заринске Алтайского края.

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Как передавало ИА Регнум, Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из клипа группы Little Big, умер в Москве в квартире дома на улице Академика Янгеля. Ему было 29 лет. Ему стало плохо 17 декабря, когда он возвращался с работы, а на следующий день тело артиста обнаружили в его квартире без признаков жизни. Спасатели по требованию работодателя взломали дверь.

По предварительным данным, причиной смерти полюбившегося зрителям танцора может быть болезнь сердца и лишний вес, сообщил источник ИА Регнум.