Москва, 22 декабря, 2023, 16:38 — ИА Регнум. МВД разработало проект ведомственного приказа об изменении регламента по проведению водительских экзаменов и выдаче водительских удостоверений. Поправки вступят в силу с 1 апреля 2024 года, сообщило «МВД Медиа».

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

По новым правилам, к сдаче экзамена не будут допускаться лица, не имеющие прав на управление транспортными средствами других категорий, но подвергнутые наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Кроме того, к экзаменам не будут допущены лица, в отношении которых военными комиссариатами были применены временные меры для обеспечения явки этих лиц в военкоматы по повестке.

Помимо этого, предлагается увеличить сумму штрафных баллов при сдаче экзамена по вождению с 5 до 7 баллов. Только при наборе этой суммы кандидату в водители будут выставлять оценку «не сдал». Кроме того, если во время сдачи экзаменов у кандидата истечёт срок действия паспорта или медицинской справки, процесс будет приостановлен до предъявления действительных документов.

Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения на едином портале проектов нормативных правовых актов, отметили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года МВД подготовило законопроект, в котором предлагается ввести режим контролируемого пребывания нелегальных мигрантов. Он предусматривает ряд запретов и ограничений для таких лиц, включая запрет на вождение машины и получение водительских удостоверений.

4 декабря Верховный суд признал законным конфискацию у нарушителя ПДД автомобиля, который принадлежал не только водителю, но и его супруге. При этом суд признал право второго собственника требовать компенсацию, подав отдельное исковое заявление. Позднее, 12 декабря, в Верховном суде также выступили с разъяснением, что суды обязаны принимать решение о конфискации автомобиля или другого имущества за повторное вождение в состоянии опьянения.