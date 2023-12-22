Москва, 22 декабря, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Если человек хочет снизить риски заражения гриппом, то ему следует знать о трёх важных правилах. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 декабря заявила руководитель отдела экологии вирусов и лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Елена Бурцева.

Дарья Драй ИА REGNUM

Ранее врач Денис Прокофьев заявил, что для защиты организма от гриппа следует использовать мази на основе интерферона.

«В первую очередь, чтобы не заразиться гриппом, надо было сделать прививку. Это самое основное, но время уже ушло, потому что кампания по вакцинопрофилактике уже закончилась. Сейчас грипп достаточно активен, и времени делать прививку уже нет. Второе — следует ограничить посещение мест массовых мероприятий. Иными словами, избегать больших скоплений людей. Но если вы в таких местах всё-таки бываете, то следует себя обезопасить. В частности, ношением медицинских масок», — сказала Бурцева.

По её словам, если вы видите, что какой-то человек чихает и кашляет, то надо постараться сократить контакты с ним или избежать их вовсе.

Кроме того, Бурцева рассказала, что уже есть препараты, которые помогают иммунитету противостоять инфекциям, в частности гриппозной. В том числе и отечественные. Их можно использовать для профилактики, но очень ограниченно.

«Плюс есть группа препаратов широкого спектра. Это интерфероны или индукторы интерферонов, которые тоже помогают иммунной системе. Эти препараты выпускаются в разных формах — капли, мази, свечи и так далее», — сказал Бурцева.

Поэтому она согласилась с тем, что для защиты можно использовать интерфероновые мази. Однако перед применением тех или иных препаратов следует проконсультироваться с врачом.

«Кроме того, это витамины, прогулки на свежем воздухе, а там уже как повезет. Однако надо учесть, что грипп — это респираторная инфекция. И если больной человек проехал в лифте, покашляв там или почихав, то вы, зайдя туда вслед за ним, тоже можете заразиться. То есть риски непредсказуемые», — подытожила она.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 20 декабря в Санкт-Петербурге при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий вводится масочный режим.

До этого врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что заболевшие ОРВИ должны помнить, что их самая главная и единственная защита — это иммунная система. По её словам, в России в каждом доме должны быть средства, которые помогают всегда. Например, это аспирин.

В свою очередь, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв заявил, что если человеку поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция», то это означает, что не выявлен конкретный возбудитель этого заболевания. По его словам, ОРВИ относится к гриппу так же, как болезни сердца — к инфаркту миокарда.