Барселона, Испания, 22 декабря, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Испанскую «Барселону» могут на три года отстранить от участия в футбольной Лиге чемпионов, начиная с сезона 2024/25. Об этом 22 декабря сообщило издание Die Welt.

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По информации издания, причиной санкций являются нарушения финансового регламента УЕФА, согласно которому клубы должны компенсировать расходы соответствующими доходами.

По словам источника Welt в УЕФА, что в испанском клубе «царит бардак», а руководство «Барселоны» подозревают в нарушении финансовых правил.

В конце сентября «Барселона» отчиталась о получении чистой прибыли в €304 млн по итогам сезона 2022/23, а также о сокращении общего долга до €552 млн.

Как сообщало ИА Регнум, информация о возможном отстранении «Барселоны» от Лиги чемпионов появляется не в первый раз. Так, в августе 2022 года издание Mundo Deportivo проинформировало, что УЕФА может запретить «Барселоне», итальянскому «Ювентусу» и ещё 18 клубам участие в турнире. Клубам, которые попали под подозрение в нарушении финансового fair-play, может грозить запрет на участие в соревнованиях под эгидой УЕФА, а также запрет на совершение трансферов или других операций.