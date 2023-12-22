Тбилиси, 22 декабря, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что страны НАТО, в том числе США, рассматривают возможность отправки своих войск на Украину и в скором времени могут принять положительное решение по данному вопросу.

РИА Новости

«По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на территории Украины. Они проводят учения на юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — заявил Саакашвили в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов).

Визит в Польшу в феврале 2023 года президента США Джозефа Байдена также был связан с подготовкой к отправке войск НАТО на Украину, добавил Саакашвили.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что НАТО не отправляет свои сухопутные войска на Украину из-за страха огромных потерь в боях против российских военных. Ещё одна причина, по мнению эксперта, состоит в том, что мобилизация заняла бы слишком много времени. Украина уже проиграла, хотя НАТО помогло ей всем, кроме отправки войск, добавил Джонсон.

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в свою очередь ранее заявляла, что поскольку власти США заинтересованы в продолжении конфликта с Россией, то могут отправить на Украину американских мужчин «военного возраста», когда там закончатся люди, пригодные для службы.

Власти США действительно могут направить воинские части на Украину, если та начнёт проваливаться, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, доцент департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Прямое подключение американских военных к украинскому конфликту по «вьетнамскому» варианту — вполне реалистичный сценарий, но до прямого конфликта между Россией и США дело не дойдёт, заявил эксперт.