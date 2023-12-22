«Рольф» возглавил бывший топ-менеджер «Авилона»
Бывший топ-менеджер «Авилона» возглавил «Рольф» после национализации дилера
Москва, 22 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В дилерском холдинге «Рольф» сменился генеральный директор, с 22 декабря компанию возглавляет бывший операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя автодилера.
Отмечается, что Светлана Виноградова, занимавшая должность CEO, назначена первым заместителем Гуляева.
Операционное управление «Рольфом» останется под ее руководством, уточнили в компании.
Как сообщало ИА Регнум, акции автомобильного дилера «Рольф» и других его активов переданы во временное управление Росимущества в соответствии с указом президента Владимира Путина. Речь идёт о 660,7 млн акций автомобильного дилера, принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед» и 15 тыс. акций, принадлежащих компании «Рольф моторс». Во временное управление также переданы все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что указ президента обусловлен экономической целесообразностью и международной конъюнктурой. Он отметил, что «Рольф» — не только российская компания, там есть «различные схемы владения», которые требовали вмешательства.