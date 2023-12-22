Москва, 22 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В дилерском холдинге «Рольф» сменился генеральный директор, с 22 декабря компанию возглавляет бывший операционный директор «Авилона» Алексей Гуляев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя автодилера.

Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Отмечается, что Светлана Виноградова, занимавшая должность CEO, назначена первым заместителем Гуляева.

Операционное управление «Рольфом» останется под ее руководством, уточнили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, акции автомобильного дилера «Рольф» и других его активов переданы во временное управление Росимущества в соответствии с указом президента Владимира Путина. Речь идёт о 660,7 млн акций автомобильного дилера, принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед» и 15 тыс. акций, принадлежащих компании «Рольф моторс». Во временное управление также переданы все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что указ президента обусловлен экономической целесообразностью и международной конъюнктурой. Он отметил, что «Рольф» — не только российская компания, там есть «различные схемы владения», которые требовали вмешательства.