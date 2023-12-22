Москва, 22 декабря, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Полиция проверяет информацию о скоропостижной гибели 21-летней уастницы реалити-шоу «Пацанки» Дианы Янголенко. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Кадр из видео

Ранее ряд СМИ со ссылкой на фан-паблики шоу в соцсетях «Вконтакте» и Telegram сообщили, что девушка найдена мёртвой в гостиничном номере. В каком именно отеле и городе якобы произошло несчастье — не указывалось.

Однако неизвестный источник утверждал, что перед смертью Янголенко употребляла алкоголь с галлюциногенными грибами.

Журналисты ИА Регнум связались с матерью Дианы Татьяной Адысевой. Женщина заявила, что «никаких комментариев про это бред давать не будет». После этого повесила трубку. Бабушка Дианы также ничего не слышала о смерти внучки.

Несколько дней назад Диана опубликовала свою фотографию и сообщила, что отправляется в зону спецоперации «медичкой». Эту информацию распространили СМИ, но неизвестно, было ли это правдой или просто способом прогреть аудиторию.

В августе сообщалось о гибели Юлии Михайловой — участницы седьмого сезона шоу «Пацанки». Девушку нашли мертвой под окнами 22-го этажа дома на улице Чкалова в Рязани.