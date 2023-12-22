Москва, 22 декабря, 2023, 16:16 — ИА Регнум. В интернете появился новый научно-популярный онлайн-курс лекций «Полет надо льдами. Морские птицы Российской Арктики». Обучающую программу разработали учёные Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» ипри поддержке Арктического научного центра «Роснефти».

Архив ПАО «НК «Роснефть» Белая чайка

Лекции доступны всем желающим на образовательной платформе «Лекториум», а также на онлайн-площадке «Битва умов». Курс ведет кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ААНИИ Мария Гаврило.

Слушатели лекций узнают об основных видах птиц, обитающих в Арктике, особенностях их поведения, размножения, среде обитания и угрозах, с которыми они сталкиваются.

Материалы курса содержат уникальные иллюстрации и карты, научные данные о состоянии популяции белой чайки, полученные в ходе исследований полярной природы, которые проводит «Роснефть» в рамках собственной программы по сохранению ключевых видов-биоиндикаторов арктических экосистем. В труднодоступных районах Крайнего Севера на протяжении нескольких лет ведутся исследования популяций белого медведя, моржа, дикого оленя, а также белой чайки — редкой птицы, занесенной в Красную книгу Российской Федерации.

Образовательный курс будет интересен всем, кто неравнодушен к вопросам сохранения окружающей среды, хочет расширить свой кругозор и узнать больше научных фактов об удивительных птицах Российской Арктики.