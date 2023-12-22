Рамалла , 22 декабря, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с главой России Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за политическую поддержку и гуманитарную помощь Сектору газа. Об этом 22 декабря сообщило палестинское агентство WAFA.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент Палестины Махмуд Аббас

«Президент поблагодарил Путина за политическую поддержку, оказываемую Россией на всех международных форумах, и гуманитарную помощь, которую РФ оказывает сектору Газа», — сообщает агентство.

Также Аббас в разговоре с Путиным указал на необходимость проведения международной конференции для выработки решения палестинской проблемы.

Кроме того, палестинский лидер в ходе разговора указал на необходимость «вмешательства, чтобы остановить агрессию израильских оккупационных сил» против палестинского народа на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Диплома подчеркнул, что в механизме урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной должны быть представлены страны региона.

Президент России Владимир Путин 21 ноября в ходе выступления на виртуальном саммите БРИКС по ближневосточной проблематике заявил, что гибель тысяч мирных жителей сектора Газа, массовое изгнание населения из региона и гуманитарная катастрофа в Газе вызывают глубокую обеспокоенность.