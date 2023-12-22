Москва, 22 декабря, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном региональную повестку и реализацию договорённостей переговоров президентов двух стран 7 декабря. Об этом 22 декабря сообщается на сайте МИД России.

MFA Russia/Global Look Press Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян

«Обсуждён ряд актуальных вопросов региональной и двусторонней повестки дня в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в Москве 7 декабря российско-иранских переговоров на высшем уровне», — сообщили в дипведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия рассчитывает подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном в ходе одного из ближайших контактов на высшем уровне.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси 7 декабря провели переговоры в Москве, длившиеся более пяти часов. Стороны затронули двусторонние вопросы и международные темы, в том числе развитие транспортного коридора Север — Юг. Отдельно президенты России и Ирана обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.