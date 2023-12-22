Москва, 22 декабря, 2023, 15:18 — ИА Регнум. ВС России отразили шесть атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Противник потерял до 390 военных, сообщил 22 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«На запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии», — сказал Конашенков.

Так, силами ВС РФ нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка и Новопрокоповка Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в оборонном ведомстве сообщили, что Вооружённые силы России отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Работино на запорожском направлении.

Так, на указанном направлении подразделениями российской группировки войск была отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ.

Уточнялось, что ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка.

Тогда потери ВСУ составили до 75 военнослужащих и четыре автомобиля.

Кроме того, 20 декабря стало известно, что ВСУ потеряли на южнодонецком направлении за сутки 110 военных. Помимо этого, потери противника на данном направлении составили два пикапа и две самоходные артиллерийские установки «Акация».