Москва, 22 декабря, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили за неделю на запорожском направлении до 390 военных ВСУ, а также один танк. Об этом 22 декабря заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, на указанном направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах Работино и Вербовое Запорожской области.

Нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки.

«Потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что отражение контрнаступления ВСУ, костяк которых составляли бригады, подготовленные и оснащенные Западом, было основной задачей Вооружённых сил России в 2023 году.

19 декабря на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили около 159 тысяч человек, а за всё время специальной военной операции — около 383 тысяч человек.