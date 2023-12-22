Москва, 22 декабря, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в течение минувшей недели пресекли все попытки высадки диверсионных групп ВСУ на островах и левом берегу Днепра, сообщили 22 декабря в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Тягинка и Белозёрка Херсонской области», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери ВСУ на данном направлении составили за неделю до 510 военнослужащих, кроме того, было уничтожено свыше 80 единиц вооружения и техники противника, в том числе танк, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии, отметил Конашенков.

Также 22 декабря в ведомстве сообщили об отражении на запорожском направлении за неделю шести атак противника у Работино и Вербового, а на донецком направлении — 43 атак штурмовых групп ВСУ. Потери ВСУ на запорожском направлении составили за неделю до 390 военнослужащих, на донецком — до 1610 военных, на краснолиманском — до 1155.

Российские войска улучшили положение на донецком направлении, сообщили также в Минобороны. Средства ПВО за неделю сбили четыре самолёта ВСУ, 259 беспилотников, 30 снарядов HIMARS, «Урагана» и «Ольхи», а также ракету ATACMS. Кроме того, в течение недели российские войска нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины.