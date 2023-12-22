Москва, 22 декабря, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Российские войска за неделю отразили 43 атаки ВСУ и улучшили положение на донецком направлении. Об этом 22 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю», — сказал Конашенков.

Он добавил, что отражено 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около населённых пунктов Белогоровка, Марьинка и Шумы в ДНР. Нанесено огневое поражение подразделениям 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Красного.

За неделю противник потерял более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку РСЗО HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ за сутки отбили 17 атак ВСУ на донецком направлении, противник потерял до 210 военных, а также три пикапа, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Ранее бойцы Южной группировки российских войск завладели опорным пунктом ВСУ под Артёмовском в ДНР. Сразу с нескольких направлений десантники стремительно овладели позициями ВСУ, провели полную зачистку опорного пункта. Противник бросился в бегство, оставив своих раненых и тела убитых.