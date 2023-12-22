Москва, 22 декабря, 2023, 15:14 — ИА Регнум. ВС России уничтожили на херсонском направлении до 510 военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) за неделю. Противник также лишился 24 лодок и 20 артиллерийских орудий. Об этом заявил 22 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате действий российских войск на данном направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии», — сказал он.

В Минобороны добавили, что на херсонском направлении были пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра.

Отмечается, что ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Конашенков сообщил, что ВС России отбили за сутки 17 атак ВСУ на донецком направлении.

Он добавил, что общие потери противника составили: до 210 военнослужащих, три пикапа, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В этот же день военное ведомство проинформировало о том, что бойцы Южной группировки российских войск завладели опорным пунктом ВСУ под Артёмовском в ДНР. Сразу с нескольких направлений десантники стремительно овладели позициями ВСУ, провели полную зачистку опорного пункта. Противник бросился в бегство, оставив своих раненых и тела убитых.