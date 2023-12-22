Москва, 22 декабря, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Вооружённые Силы России за неделю нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили 22 декабря в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В период с 16 по 22 декабря 2023 года Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полётов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также удары наносились по центрам подготовки и применения беспилотников, пунктам управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наёмников и националистических формирований, добавил Конашенков. Все назначенные объекты были поражены, отметил он.

Также 22 декабря в ведомстве сообщили об отражении на запорожском направлении за неделю шести атак противника у Работино и Вербового, а на донецком направлении — 43 атак штурмовых групп ВСУ. Потери ВСУ на запорожском направлении составили за неделю до 390 военнослужащих, на донецком — до 1610 военных, на херсонском — до 510, на краснолиманском — до 1155.

Российские войска улучшили положение на донецком направлении, сообщили также в Минобороны. Средства ПВО за неделю сбили четыре самолёта ВСУ, 259 беспилотников, 30 снарядов HIMARS, «Урагана» и «Ольхи», а также ракету ATACMS. Также были пресечены все попытки ВСУ высадить диверсионные группы на островах и левом берегу Днепра.