Москва, 22 декабря, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров открыли интеграционный вестибюль — переход к остановкам наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ) на Крюковской эстакаде. Вестибюль стал завершающим этапом формирования московского городского вокзала «Зеленоград-Крюково» на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин и Олег Белозеров

«Конечно, не могу не поздравить зеленоградцев с завершением реконструкции железнодорожного вокзала. По сути дела это новый стандарт московского городского вокзала. <…> Здесь есть все: начиная от посадки в вагоны пригородного сообщения, вагоны МЦД и пересадки на городской пассажирский транспорт. Ну и здесь сделаны заделы для того, чтобы в последующем уже работать над проектом высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», — сказал мэр.

После завершения церемонии открытия Собянин и Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2024 году.

«Впереди у нас еще много задач по развитию московского транспортного узла, будем работать над обновлением подвижного состава в следующем году, полностью обновится подвижной состав на МЦД-3, в 2025 году — на МЦД-4», — сказал градоначальник. Он добавил, что город также начинает прорабатывать проекты развития московского транспортного узла, продление по сути дела диаметров до ближайших регионов с Московской областью. «Это тоже проект, который был поддержан президентом России. Я надеюсь, что он тоже будет реализован», — добавил Собянин.

В свою очередь Олег Белозеров напомнил, что в 2023 году были реализованы такие проекты как МЦД-3 и МЦД-4, были построены и реконструированы новые станции.

«Буквально вот несколько месяцев назад открыта станция «Зеленоград», а уже пассажиропоток вырос на 20%, по МЦД прирост 30%, и железная дорога такого никогда не ввозила в агломерации — 1 млн 200 тыс. человек каждый день перевозится железной дорогой», — подчеркнул Олег Белозеров.

Городской вокзал «Зеленоград-Крюково» МЦД-3 является главным пересадочным узлом Зеленограда. Кроме поездов МЦД-3 и традиционных пригородных электричек с 18 августа 2023 года здесь останавливаются поезда «Сапсан», следующие по маршруту «Москва — Санкт-Петербург», а в перспективе вокзал войдет в состав первой высокоскоростной магистрали «Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва».

Комплексная реконструкция вокзала была проведена в 2021–2023 годах. В результате в Зеленограде появился современный трехуровневый городской вокзал, который включает пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетными комнатами; три островные платформы и транзитный подземный переход.