Хьюстон, США, 22 декабря, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Снимок чёрного животного, сделанный жителем штата Техас, вызвал споры среди американских зоологов. Об этом сообщает 21 декабря USA Today.

Valentin Wolf/Global Look Press

Проживающий неподалёку от Хьюстона Джерел Холл недавно разместил в соцсетях размытую фотографию животного с длинным хвостом, напоминающего кошку. Он заявил, что это пантера, хотя они не обитают в США.

«Что ж, мы официально заявляем, что видели пантеру у себя на участке!» — написал Холл.

Публикация вызвала шквал вопросов и привлекла внимание специалистов. Позже мужчина рассказал, что сфотографировал животное примерно со 110–140 м и оценил его вес в 35–45 кг. Он сообщил, что в детстве слышал в окрестностях «крики, похожие на женские», которые обычно издают рыси, а также девять лет назад видел чёрную пантеру, преследовавшую стадо диких свиней.

В Департаменте парков и дикой природы Техаса пояснили, что такого вида, как чёрная пантера, не существует. Официально этот вид называется Puma concolor, эти животные также известны как пума, горный лев или кугуар. Пантерами именуют ягуаров и леопардов чёрного цвета, однако таких зверей в Техасе никогда не было. Прежде в штате встречались ягуары, но их не видели с 1948 года, а ягуарунди — с 1986 года.

Представитель департамента Дана Карелус считает, что Холл сфотографировал обычную домашнюю кошку, так как это определённо не горный лев, если судить по длине хвоста. Вместе с тем она отметила, что чёрными бывают и рыси.

«Размер бывает сложно определить по фотографиям, и если у вас нет хорошего эталона, «кажущийся размер» часто вводит в заблуждение», — отметила Карелус.

Как сообщало ИА Регнум, ранее специалисты предупредили, что Соединённым Штатам угрожает вторжение гигантских гибридных «суперсвиней». Эти животные с острыми клыками появились из-за стремления канадских фермеров вывести крупных свиней. Они скрестили диких кабанов и обычных домашних свиней ещё в 80-х годах прошлого столетия. Часть животных умудрилась сбежать и дала начало популяции, быстро распространившейся по всей Канаде.