Бугульма, Татарстан, 22 декабря, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Небо над Бугульмой в Республике Татарстан окрасилось в яркий оттенок розового цвета. Фотографии и видеокадры природного явления жители опубликовали в соцсетях.

Соцсети

На кадрах видно, как ярко-розовый небосвод застилает улицы и пейзажи города. Многие жители города в комментариях в соцсетях написали, что данное явление вызвало ощущение «розового тумана».

По мнению синоптиков, подобное явление объясняется низким солнцем, лучи инфракрасного спектра которого проходят сквозь тонкие слои кучевых облаков.

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Как передавало ИА Регнум, в начале ноябре полярное сияние красного цвета появилось в небе некоторых субъектов России. Подобный феномен смогли наблюдать жители Донбасса, Крыма, Ростовской и Омской областей, которые делились фотографиями увиденного в социальных сетях. Уточнялось, что свечение подобного оттенка встречается редко.

Обычно оно имеет желтовато-зеленый цвет и гораздо чаще встречается в северных широтах. Указанное оптическое явление происходит на фоне магнитных бурь, объясняли специалисты.