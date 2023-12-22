Москва, 22 декабря, 2023, 14:47 — ИА Регнум. МегаФон обеспечил современной связью инновационный кластер «Ломоносов», который является флагманским проектом новой технологической долины МГУ (ИНТЦ «Воробьевы горы»).

freepik.com МегаФон обеспечил интернетом инновационный кластер «Ломоносов»

По словам директора МегаФона по развитию в Московском регионе Михаила Прахова, инновационный кластер МГУ — это место притяжения компаний, занимающихся передовыми технологиями и разработками. Для организации работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, которая предоставляет беспрерывный доступ к онлайн‑сервисам. Как отмечает Прахов, стабильная связь и интернет позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений.

Строительство инновационного кластера «Ломоносов» завершилось в январе 2023 года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития технологичных проектов. Комплекс включает в себя как лабораторные помещения, так и выставочные пространства с конференц-залами.