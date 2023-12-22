МегаФон обеспечил интернетом инновационный кластер «Ломоносов»
Москва, 22 декабря, 2023, 14:47 — ИА Регнум. МегаФон обеспечил современной связью инновационный кластер «Ломоносов», который является флагманским проектом новой технологической долины МГУ (ИНТЦ «Воробьевы горы»).
По словам директора МегаФона по развитию в Московском регионе Михаила Прахова, инновационный кластер МГУ — это место притяжения компаний, занимающихся передовыми технологиями и разработками. Для организации работы научного центра необходима цифровая инфраструктура, которая предоставляет беспрерывный доступ к онлайн‑сервисам. Как отмечает Прахов, стабильная связь и интернет позволят резидентам и посетителям кластера свободно запускать прямые трансляции, звонить по видеосвязи и делиться объемными файлами без ограничений.
Строительство инновационного кластера «Ломоносов» завершилось в январе 2023 года. Для студентов, аспирантов и молодых ученых организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития технологичных проектов. Комплекс включает в себя как лабораторные помещения, так и выставочные пространства с конференц-залами.