Москва, 22 декабря, 2023, 15:23 — ИА Регнум. В Москве 19-летняя дочь самого известного следователя Татарстана — Олега Ульянченко, который посадил главарей Тагирьяновской ОПГ, отдала мошенникам почти 760 000 рублей. Аферист убедил девушку, что знает чудесную схему обогащения. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

12 декабря в полицию обратилась 19-летняя Дарья Ульянченко. Девушка рассказала, что днём ранее ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился Сергеем и объяснил, что работает с партнёрской программой сервиса по подбору вакансий. Мужчина предложил Дарье подзаработать, поднимая кредитные рейтинги российским банкам. Для этого нужно было сначала перевести деньги, а потом вернуть их обратно и получить проценты в качестве вознаграждения. Дарья согласилась и перевела 59 000 на указанный незнакомцем счёт. Но вывести деньги обратно, несмотря на обещания Сергея, девушке не удалось. Оказалось, что для этого нужно было существенно повысить лимит этого счёта, сделав ещё несколько транзакций. Девушка так и поступила, но после этого счёт оказался «заморожен» и попал под какую-то проверку. Незнакомец обещал, что что совсем скоро Дарья получит свои деньги обратно и заработает на этом, но денег девушка больше не увидела.

«Согласно заявлению 19-летней жительницы Москвы, сумма ущерба составила 759 000 рублей. По заявлению проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Отец девушки руководил расследованием по делу одной из самых жестоких банд России «Тагирьяновские». Выйти на след преступного сообщества удалось благодаря Олегу Ульянченко. Он придумал отслеживать перемещения членов банды по следам сотовой связи. Для начала 2000-х это стало настоящим прорывом. Таким образом следователю удалось установить связь группировки с похищением и убийством генерального директора завода «КамАЗ-Металлургия» Виктора Фабера и его заместительницы Натальи Стародубцевой и спасти похищенного предпринимателя Булата Баязитова. Но прежде чем банду удалось задержать, она успела убить много людей.

«Тагирьяновские» держали в страхе Набережные Челны и их окрестности в 1990-х и начале 2000-х. Главаря ОПГ Эдуарда Тагирьянова называли «водочным королём». Он владел несколькими водочными заводами. И первые тяжкие преступления стал совершать, выбивая долги из не желавших платить клиентов. Тагирьянов строго следил за дисциплиной в банде, её участники должны были заниматься спортом и соблюдать полный отказ от наркотиков. Бандиты вместе отдыхали на курортах, причем часто за счет главаря. Тагирьянов даже оплачивал молодым бойцам учебу в престижных московских вузах. Банда долго существовала практически незаметно для правоохранительных органов, не выпячивая свою деятельность. Тагирьянов требовал тщательной подготовки к каждому делу. За потенциальной жертвой следили, порой несколько месяцев, узнавали все привычки и маршруты. И только собрав всю информацию, нападали. От конфликта до убийства проходило до полугода, а иногда и больше.

Первое убийство «тагирьяновские» совершили 16 января 1997 года. Олег Дацко металлическим прутом насмерть забил Рустама Закирова, директора спорткомплекса «Набережночелнинский». Рустам пытался войти в водочный бизнес и перешёл дорогу группировке. Этого ему не простили. После этого было ещё много убийств и похищений, организованных бандой, следователи насчитали 23 эпизода, но их могло быть и больше. Вот лишь некоторые из них. 30 сентября 2000-го года по заказу Тагирьянова был убит наёмным киллером начальник межрайонного отдела милиции по линии уголовного розыска УВД города Набережные Челны капитан милиции Вильдар Гимаев. 25 мая 2001-го года группировка избавилась от агента местного филиала страховой компании «Ингосстрах» — 32-летнего Эдуарда Кузнецова, задолжавшего главарю. Его расстреляли из двух пистолетов с глушителями в лифте собственного дома. В декабре 2001-го года «Тагирьяновские» похитили и после получения выкупа убили бизнесмена из Москвы, с которым лидер банды строил ночной клуб в Нижнекамске. В 2002 году банда совершила покушение на главаря группировки «Татары» Ильдара Ахметова, но тот выжил. Криминальный авторитет из Пензенской области Олег Васьков по кличке «Василёк» был убит людьми Тагирьянова на почве конкуренции. У Тагирьянова был конфликт с лидером другой преступной группировки «Боксёры» Станиславом Оливановым. В 2001 году Оливанов тоже был убит по его приказу. В 2002 году «тагирьяновские» избавились ещё от двух лидеров ОПГ «Боксёры».

Самым громким эпизодом стало похищение и убийство генерального директора завода «КамАЗ-Металлургия» Виктора Фабера и его заместительницы Натальи Стародубцевой. Одетые в милицейскую форму люди Тагирьянова остановили машину Фабера и Стародубцевой 27 мая 2003 года около Боровецкого леса, затем захватили их и потребовали за их освобождение выкуп. После его получения бандиты убили обоих заложников.

В ночь с 8 на 9 июля бандой был похищен один из владельцев фабрики «Булай» и завода безалкогольных напитков «Алиса» Булат Баязитов. Он окажется единственным выжившим после похищения «тагирьяновскими». В ту ночь на безлюдной стоянке на него напали семеро человек, надели наручники и мешок на голову. Примерно через час Баязитов позвонил своему компаньону и попросил приготовить 3,5 миллиона долларов и ни в коем случае не звонить в милицию. Предприниматель находился в плену у бандитов почти три месяца. Его держали прикованным к батарее, с маской на голове (сначала — марля на глаза, потом — слой лейкопластыря, в уши вставлялись трубочки и сверху все это обматывалось скотчем. Раз в неделю была «перевязка» — маску просто срезали вместе с волосами). Его удалось освободить в конце сентября уже после задержания активных членов ОПГ.

В июле 2003 Эдуард Тагирьянов и члены его банды были задержаны. Несколько из них согласились сотрудничать со следствием. Но сам главарь утверждал, что он всего лишь честный предприниматель. Следствие длилось около 3 лет, Тагирьянову и 16 его сообщникам было предъявлено обвинение в совершении ряда похищений и 23 убийств. В августе 2007 был вынесен приговор. Тагирьянов и 3 его сообщника получили пожизненные сроки, остальные — от 6 до 25 лет лишения свободы. В марте 2009 года Верховный суд Российской Федерации оставил приговор без изменения.