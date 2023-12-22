Москва, 22 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение своему палестинскому коллеге Махмуду Аббасу посетить Россию во взаимоприемлемые сроки, сообщила 22 декабря пресс-служба Кремля на своём сайте.

Михаил Климентьев / РИА Новости

«Подтверждено приглашение президенту Палестины посетить Россию во взаимоприемлемые сроки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонной беседы Путин и Аббас рассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта. Лидеры подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития и возобновления переговоров с целью создания Государства Палестина в границах 1967 года, отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что встреча президентов России и Палестины остаётся на повестке дня, не исключив, что она может состояться в этом году.

26 октября заместитель главы МИД Михаил Богданов анонсировал скорый визит в Москву Махмуда Аббаса. Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков проинформировал, что официальный визит Аббаса в Россию согласовали. Он добавил, что это произойдёт в достаточно близкой перспективе.

В начале ноября Богданов заявил, что визит палестинского лидера в Москву, который планировалось провести 15 ноября, пришлось отложить по просьбе властей Палестины. Это связано с тяжёлой обстановкой на Ближнем Востоке, из-за которой Аббас не может покидать регион. По словам дипломата, Россия с пониманием отреагировала на разъяснение палестинской стороны.