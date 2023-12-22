Москва, 22 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Главную новогоднюю ель России в этом году украсили 1,5 тыс. игрушек, некоторые из них познакомят детей с творческими профессиями и позволят выбрать себе хобби или профессию на всю жизнь. С 22 декабря увидеть её смогут все посетители Кремля.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Как сообщили в управделами президента, дизайн-проект называется «Праздничный концерт». Главную новогоднюю ель страны украсили различными гирляндами, мерцающими шариками, светящимися сосульками и необычными украшениями в виде барабанов, скрипок, труб и масок.

2024 год объявлен в России Годом семьи, поэтому оформление ели ориентировано в первую очередь на юных гостей Кремля, чтобы привлечь их внимание к миру искусства и культуры.

«Всего ель украшают более 1,5 тыс. игрушек, около 600 из них тематические», — уточнили в управделами.

Там выразили надежду, что ель будет радовать посетителей и гостей Москвы в любое время суток благодаря специальным материалам, использованным в украшениях.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря дерево спилили в подмосковном лесу близ деревни Новопареево (Щёлковский городской округ). Окрестности Щёлкова были выбраны неспроста. Мэр подмосковного города Андрей Булгаков подчеркнул, что местные хвойные леса — рекордсмены по количеству кремлёвских новогодних ёлок. Нынешнюю главную ёлку России нашли при помощи спутника.

84-летнюю ель выбрала из нескольких вариантов специальная комиссия. Дерево победило в нескольких «номинациях»: высота, правильная пирамидальная форма кроны, равномерный и насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и поломанных ветвей — и удобство подъезда, так, чтобы не повредить соседние деревья.