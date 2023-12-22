Вашингтон, 22 декабря, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 22 декабря подпишет указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, осуществляют транзакции в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ, заявили представители администрации США на телефонном спецбрифинге, который был посвящён указу.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Этот исполнительный указ является важным шагом по дальнейшему затруднению материальной поддержки российской военно-промышленной базы и по противодействию попыткам России наращивать свой военный потенциал», — уточнил американский чиновник.

По его словам, США намерены действовать на этом направлении в координации с партнёрами и союзниками. Указ нацелен на то, чтобы разорвать цепочки поставок для оборонных нужд России, он вступит в силу сразу после подписания.

«Исполнительный указ даёт нам возможность действовать точечно, принимая меры против финансовых институтов, осуществляющих транзакции, которые содействуют российскому военно-промышленному комплексу», — пояснил сотрудник администрации.

Впервые, как указал чиновник, США могут использовать вторичные санкции для преследования финансовых институтов, которые продвигают возможности РФ по созданию оружия, которое используется в ходе СВО.

Соответствующее объявление Белого дома было сделано на фоне отсутствия подвижек в согласовании конгрессом запроса администрации о новой помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря лидер представителей Демократической партии в верхней палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что сенаторы пока не согласовали сделку, частью которой должно стать выделение новых средств Украине, и что работа над этим вопросом будет продолжена в январе 2024 года.

Ранее сообщалось, что администрация и парламент США не смогли прийти к компромиссу по вопросу о продолжении военной помощи Украине. Представители Республиканской партии отказались рассматривать вопросы об оказании помощи ВСУ отдельно от вопроса о финансировании охраны южной границы США, а рассматривать весь блок вопросов вместе, в свою очередь, отказались в Демократической партии.

Существует как минимум три фактора, которые способствуют снижению объёма помощи западных стран Украине, отмечал в беседе с ИА Регнум политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Западные страны уже потратили на Украину огромные средства, финансирование Украины привело к внутриполитическому дисбалансу внутри западных государств и к тому же Запад уже понимает, что проиграл противостояние с Россией, считает эксперт.