Санкт-Петербург, 22 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» примет участие в международном турнире «Кубок равноправия». Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба команды.

ФК «Зенит»

«Сине-бело-голубые объявляют соперников по международному турниру в Катаре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Зенит» сыграет с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шеньхуа» и катарским «Аль-Духаилем».

Турнир состоится с 1 по 13 февраля в Катаре. «Зенит» также проведёт там тренировочные сборы.

Как сообщало ИА Регнум, бразильский полузащитник «Зенита» Вендел попросил отпустить его на родину в предстоящее зимнее трансферное окно. 26-летний футболист заявил агенту, что хочет продолжить карьеру в клубе из Рио-де-Жанейро «Фламенго».