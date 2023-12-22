Москва, 22 декабря, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Киевский режим мог попытаться купить истребители, поставленные Россией или СССР в другие страны. Об этом 22 декабря заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Таким образом, он прокомментировал слова главы компании «Украинская бронетехника» Владислава Бельбаса о том, что Москва сорвала попытку Киева купить истребители.

«Попытки закупить — это нарушение обязательств, потому что всегда страна, закупающая российское оружие, предоставляет сертификат конечного пользователя, который подразумевает, что реэкспорт невозможен, либо, если такие планы будут, они должны быть согласованы с российской стороной», — приводит его слова «РИА Новости».

Он предположил, что Бельбас мог говорить о советской или российской авиационной технике, поставленной ранее в страны Латинской Америки, либо в другом регионе.

По словам эксперта, во время консультаций Россия могла заблокировать такой контракт.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Бельбас заявил, что Россия сорвала закупку истребителей за рубежом. Он посетовал, что РФ постоянно мешает закупать оружие на мировом рынке. В качестве примера он привёл недавнюю ситуацию, когда на другом конце планеты они нашли истребители для украинской армии и начали договариваться о покупке, и вроде всё уже было согласовано. В какой-то момент документ об этом соглашении вдруг попал в руки российской стороны.