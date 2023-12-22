Братислава, 22 декабря, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Можно отправить на Украину всё оружие мира, но это не поможет Киеву победить Россию в конфликте, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию pravda. sk.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы должны признаться себе и сказать: у Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление», — сказал он.

По его словам, можно залить на Украину всё оружие мира, все деньги, и «никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение».

Фицо также указал на то, что на рубеже 2023 и 2024 годов «условия урегулирования этого конфликта начнёт диктовать Россия».

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Фицо заявил, что из-за того, что большая часть помощи Украине оказывается на «чёрном рынке», Словакия решила организовать адресную помощь Киеву.

В начале октября 2023 года в Словакии состоялись парламентские выборы, победу одержала партия «Направление — социальная демократия» (Smer), возглавляемая Фицо. 25 октября политик официально возглавил правительство республики. 8 ноября новое правительство отклонило инициативу предшественников о выделении очередного пакета военной помощи Киеву в размере 40,3 млн евро.