Путин обсудил с Совбезом РФ обеспечение биологической безопасности в СНГ
Москва, 22 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности России обсудить обеспечение коллективной биологической безопасности на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). Совещание Совбеза прошло 22 декабря.
«Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной биологической безопасности на пространстве СНГ. С учётом тех проблем, с которыми мы сталкивались в ковид, да и сейчас ситуация не такая, слава Богу, но тем не менее непростая с эпидемиологической точки зрения», — сказал Путин.
Российский лидер отметил, что биологическая безопасность касается всех, включая соседей России, добавив, что в РФ пройдёт встреча с руководителями стран СНГ 25–26 декабря, на которой будет обсуждаться и этот вопрос.
Докладчиком на совещании выступила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Как передавало ИА Регнум, в июне российский президент подчеркнул актуальность вопросов, связанных с проблемами глобальной биологической безопасности. Он отмечал, что идеи о нераспространении биологического и токсинного оружия встречают противодействие со стороны ряда государств, которые хотят обеспечить собственную безопасность за счёт других.