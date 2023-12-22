Москва, 22 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности России обсудить обеспечение коллективной биологической безопасности на пространстве Содружества независимых государств (СНГ). Совещание Совбеза прошло 22 декабря.

EMERCOM of Russia/Global Look Press

«Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной биологической безопасности на пространстве СНГ. С учётом тех проблем, с которыми мы сталкивались в ковид, да и сейчас ситуация не такая, слава Богу, но тем не менее непростая с эпидемиологической точки зрения», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что биологическая безопасность касается всех, включая соседей России, добавив, что в РФ пройдёт встреча с руководителями стран СНГ 25–26 декабря, на которой будет обсуждаться и этот вопрос.

Докладчиком на совещании выступила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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Как передавало ИА Регнум, в июне российский президент подчеркнул актуальность вопросов, связанных с проблемами глобальной биологической безопасности. Он отмечал, что идеи о нераспространении биологического и токсинного оружия встречают противодействие со стороны ряда государств, которые хотят обеспечить собственную безопасность за счёт других.