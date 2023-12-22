Киев, 22 декабря, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Украинских мужчин, уехавших в другие страны от призыва на фронт, нужно лишать там пособий и вида на жительство. Об этом заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, сообщает 22 декабря издание «Страна. ua».

GLOBAL LOOK PRESS

По его словам, власти в Киеве вправе «всех уравнять», но меры для этого нужно обсуждать на уровне генштаба, министерства обороны, МИД и других ведомств.

«Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определённые преференции, получать помощь», — заявил Подоляк.

Он пояснил, что пока «это идеи», а также высказался в поддержку предложения министра обороны Рустема Умерова призывать в ВСУ граждан, уехавших за рубеж. В самом минобороны такие планы опровергли после того, как Умеров заявил о них в интервью немецким СМИ.

«Здесь министр совершенно прав», — сказал Подоляк.

По его словам, будет странно, если одни люди «всё выполнят» внутри страны, а другие переждут за границей.

Как сообщало ИА Регнум, Германия не будет выдавать киевскому режиму украинских беженцев для мобилизации, заявил министр юстиции ФРГ Марк Бушманн. Вместе с тем депутат бундестага Йоханн Вадефул призвал вернуть украинцев на родину для участия в боевых действиях. По его мнению, находящиеся за рубежом люди «просто обязаны внести свой вклад в прекращение конфликта».

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что военное командование попросило мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. По словам Зеленского, он это предложение пока не утвердил.

Также глава киевского режима заявил, что закон о мобилизации женщин он подписывать не будет. При этом 20 декабря обозреватели американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что, по мнению военных ВСУ, страна не избежит всеобщей мобилизации, потому что ей нужно восстановить «потрёпанную армию».