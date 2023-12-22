Краснодар, 22 декабря, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Теракт в отношении выпускников военного училища в Армавире был совершён группой граждан при участии сотрудников государственных органов Украины, заявили 22 декабря в прокуратуре Краснодарского края.

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«Установлено, что Семёнов Е. И. (подозреваемый. — Прим. ред.), действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников государственных органов Украины, приобрёл не менее 200 флаконов медицинского препарата «Кордиамин» в виде раствора, 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари», а также торт», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы прокуратуры.

При помощи шприца Семёнов ввёл препарат в продукты и отправил их с курьером в ресторан, в котором проходило мероприятие. Его целью было отравление лётчиков, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум ранее, инцидент произошёл в октябре 2023 года в Армавире во время празднования группой военных лётчиков 20-летия своего выпуска из училища. Злоумышленник отправил на празднование отравленные торт и алкогольные напитки. Лётчики не стали их трогать, поскольку не знали, кто их прислал.

Следователи СК и сотрудники ФСБ оперативно установили причастность к преступлению уроженца Мелитополя, который при силовой поддержке МВД был задержан, а позднее арестован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В беседе с ИА Регнум гражданка Украины, которая прежде встречалась с подозреваемым Егором Семёновым, осудила его поступок и заявила, что она в шоке от действий мужчины. У пары регулярно возникали проблемы и конфликты из-за денег, поскольку подозреваемый не работал и не пытался найти работу, рассказала собеседница агентства.