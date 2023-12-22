Москва, 22 декабря, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Автодилер «Рольф» продолжит работу после передачи акций компании под временное управление Росимущества. Об этом заявили в компании 22 декабря.

Ведомости/ТАСС

«Данные изменения никак не отразятся на деятельности организации. АО «Рольф» сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнёрами», — говорится в распространённом заявлении.

В компании отметили, что Росимущество, став временным управляющим, намерено развивать организацию, улучшать её финансовые показатели и соблюдать обязательства перед сотрудниками.

Как сообщало ИА Регнум, акции автомобильного дилера «Рольф» и других его активов переданы во временное управление Росимущества в соответствии с указом президента Владимира Путина. Речь идёт о 660,7 млн акций автомобильного дилера, принадлежащих кипрскому офшору «Деланс лимитед» и 15 тыс. акций, принадлежащих компании «Рольф моторс». Во временное управление также переданы все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что указ президента обусловлен экономической целесообразностью и международной конъюнктурой. Он отметил, что «Рольф» — не только российская компания, там есть «различные схемы владения», которые требовали вмешательства.

В июне 2019 года СК России возбудил уголовное дело в отношении основателя группы «Рольф» Сергея Петрова и ряда других руководителей. Петрова, а также экс-гендиректора автодилера Татьяну Луковецкую и директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалию заочно арестовали и объявили в розыск за причастность к выводу за рубеж 4 млрд рублей. В сентябре 2023 года суд в Москве приговорил к 8,5 года колонии топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро.