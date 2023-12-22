Москва, 22 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил генерального прокурора России Игоря Краснова проверить деятельность Екатерины Дунцовой, ранее подавшей в ЦИК документы для участия в президентских выборах, на предмет иностранного финансирования. Копия обращения есть в распоряжении ИА Регнум.

STRINGER/ЕРА/ТАСС Екатерина Дунцова

В своём обращении Бородин обратил внимание, что в ходе мониторинга СМИ и соцсетей было установлено, что в ноябре Дунцова объяснила своё намерении баллотироваться в президенты РФ тем, что «последние 10 лет Россия двигалась в неправильном направлении».

Кроме того, она резко против СВО, выступает за освобождение заключённых, в том числе блогера Алексея Навального (внесён в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), и поддерживает ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

«То есть кандидат в президенты РФ намерена навязывать россиянам то, от чего Российская Федерация так старательно пытается защитить свой народ, от нацизма, экстремизма, пропаганды ЛГБТ», — пишет в обращении Бородин.

Кроме того, продолжил он, есть сведения, что Дунцова связана либо финансируется структурами беглого олигарха Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). По мнению политтехнологов, под Дунцову создана структура, финансируемая из-за границы.

В связи с этим глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией попросил Краснова проверить Дунцову на иностранное финансирование и при наличии оснований, инициировать перед Минюстом вопрос о признании её физическим лицом — иностранным агентом.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Дунцова, в 2019–2022 годах являвшаяся депутатом Ржевской городской думы Тверской области, подала в Центризбирком России документы для участия в президентских выборах. СМИ, ссылаясь на политологов и экспертов, сообщали о её связях с проектами, аффилированными с беглым олигархом Ходорковским.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова 7 декабря заявила, что Запад планирует сорвать выборы президента России в 2024 году и уже начал работать над этим.

15 декабря президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций заявил, что внешнее вмешательство в предстоящие выборы президента России недопустимы, их будут жёстко пресекать. Глава государства пообещал, что руководство страны защитит свободу и суверенитет российского народа и его право на выбор будущего. Президент подчеркнул, что в России только народ является источником власти

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. Впервые голосование на президентских выборах продлится три дня. С 25 февраля по 14 марта пройдёт досрочное голосование.