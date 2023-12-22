Москва, 22 декабря, 2023, 13:22 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про путешествие по Волге на коньках, обокраденную городскую елку, патент на «снежную бабу» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Андрей Выползов ИА REGNUM Празднично одетая снежная баба на улице Клары Цеткин в Калининграде

Центральный федеральный округ

Пара бездомных ухитрилась проникнуть в Посольство Кении в Москве, просто посильнее дернув входную дверь, оборудованную магнитным замком. Они прогулялись, поужинали, выпили, тут их и задержала полиция. Проникшим в посольство мужчине и молодой женщине выписали штраф за мелкое хулиганство и нарушение пропускного режима охраняемого объекта, пишет «Москва. Городовой».

Мошенникам надоело притворяться сотрудниками банков, и они стали создавать фейковые аккаунты известных персон. В Костроме появилась поддельная страничка местного митрополита, даже с его сгенерированным голосом. Все — чтобы выманить деньги у мирян, рассказывает «Костромать».

О масштабах подобного мошенничества напоминает «Белгородчина». В одной только Белгородской области и только за прошлую неделю граждане отдали аферистам 31,5 миллионов рублей! Это самая большая сумма в Черноземье. В два раза менее доверчивы в Воронежской и Тамбовской областях, а в Липецкой мошенникам вообще поживиться мало чем получается.

Капризы погоды и сильная оттепель после снегопадов привели к подлинному затоплению многих городов. В Иванове, по словам «Ивановской строчки», на улицы для борьбы со стихией уже вывели… илососные машины.

Северо-Западный федеральный округ

В комитете по природным ресурсам Ленинградской области стали украшать новогоднюю елку и увидели, что она — с гнездом зяблика. Гнездо было хорошо спрятано между ветвей. Оно уже старое, его оставили как украшение, передает «Петербург с огоньком».

В Великих Луках вслед за областной столицей Псковом отменили новогодний салют, сообщают «Псковские причуды». Необычное в том, что буквально в начале декабря решили, что его все же проведут. Но за три недели мнение поменялось.

Удивительную наивность продемонстрировала пятидесятилетняя жительница Калининградской области. Она познакомилась в интернете с мужчиной, который представился шейхом, предложил выйти за него замуж и попросил денег, чтобы купить ей билеты к себе. Женщина перевела 750 тысяч, «принц» тут же исчез, пишет Amber Mash. Теперь его ищет полиция.

А на ВДНХ на выставке «Россия» состоялась свадьба в стиле коми. Молодожены прошли все традиционные этапы обряда: сватовство у родителей, выкуп невесты и даже «банный обряд по гонению бесов от девушки». По словам «Усов Печорина», показывать такие мероприятия важно и нужно, чтобы сохранять традиции.

Приволжский федеральный округ

От Тольятти до Ульяновска на коньках прокатились двое самарцев. Почти сто километров они преодолели за шесть часов. Иногда приходилось обходить неровный лед. Попутный ветер помогал им в движении, хотя и мешал остановиться перекусить. «Злой самаритянин» пишет, что раньше таких поездок по этому маршруту не совершал никто.

А в Татарстане получился другой, своеобразный рекорд. На неделе здесь официально открыли первую ледовую переправу, а через трое суток закрыли из-за оттепели. «Такие вот погодные аномалии: от -30°C до +1°C за несколько дней», — сообщает «Итиль».

Южный федеральный округ

В Каменске-Шахтинском украли все украшения с городской елки: игрушки и даже мишуру, а кроме того, оборвали у нее ветки. На камере наблюдения видны только размытые силуэты вандалов. «Полиция уже ищет каменских гринчей», — передает «Ростов Главный».

Краснодарцы придумали, как воровать подорожавшие яйца. Отдельные яйца они вытаскивают из лотков, и выносят в карманах. «Юг-24» передает, что, может быть, поэтому производители стали упаковывать куриные яйца по шесть штук, а некоторые переходят на лотки в 15, 20 и 30 штук, которые нельзя открыть в магазине.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Каспийске супруги накопили миллион. Муж тайком от жены таскал деньги из заначки, в конце концов стащил все, и обвинил в этом неких воров. Полиция быстро разобралась в ситуации. Муж во всем признался. Потратить миллион он не успел и вернул в семейный бюджет, пишет «Каспийск 24».

В Беслане возле мусорок установили камеры видеонаблюдения. Оказывается, некоторые горожане ленятся донести мусор до контейнеров и оставляют на полпути. Их и хотят поймать с помощью видеокамер. Хотя, по словам «Дискотеки Алании», ситуация выглядит абсурдно.

Большинство жителей Северного Кавказа — 61 процент — назвали 2023 год удачным для себя. Это гораздо выше, чем в среднем по России, где год посчитали удачным 52 процента опрошенных. «Кавказцы умеют ловить удачу — научный факт!» — шутят «Стрелы Казбека».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге заметили необычную погоню: полицейские с «мигалкой» гонялись за машиной скорой помощи — тоже с «мигалкой». Что стало причиной погони, неясно. Но известно, что водитель «скорой» не сумел оторваться от наряда ДПС. Он, как пишет «Интересный Екатеринбург», уже привлечен к ответственности.

Сибирский федеральный округ

Мэрия Новосибирска решила запатентовать товарный знак «снежная баба»: ее изображение и слоган «Новосибирск — Родина снежных баб». «Атас. Инфо» передает, что снежная баба должна стать символом зимнего Новосибирска, ее будут использовать в качестве городской символики и размещать на сувенирной продукции.

Дальневосточный федеральный округ

Во Владивостоке в автосервисе открыли капот автомобиля, и оттуда внезапно выпрыгнул кот. АСТВ пишет, что он, видимо, прятался от холода и уснул. Водителям рекомендуют перед поездкой стучать по капоту, а потом уже садиться за руль.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.