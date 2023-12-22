Москва, 22 декабря, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Сбер предотвращает 99,6% случаев мошенничества в отношении своих клиентов, и это самый высокий показатель в мире. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Пресс-служба Сбера Герман Греф

«Мы в Сбере имеем самую высокую долю предотвращённых случаев так называемой социальной инженерии. У нас 99,6% — это случаи предотвращения мошенничества даже тогда, когда человек сам принял решение отдать деньги», — сказал топ-менеджер в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что в 2023 году Сбер не дал мошенникам украсть около 200 миллиардов рублей у своих клиентов.

«Банки обязаны развиваться быстрее, чем хакеры. Они обязаны использовать самые современные системы и искусственный интеллект для того, чтобы делать детекцию», — подчеркнул он.

Основным инструментов, который использует Сбер, является антифрод-платформа собственной разработки, которая использует более 100 моделей искусственного интеллекта. С помощью платформы мониторятся все операции клиентов Сбера во всех каналах обслуживания. Всего анализируется более 370 млн событий в сутки.