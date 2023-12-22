* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 22 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Савеловский суд Москвы выписал лидеру организации «Гражданское общество», активисту Либертарианской партии Михаилу Светову (признан в России иноагентом) новый штраф в 40 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Владимир Андреев/URA.RU/TASS Михаил Светов (признан в России иноагентом)

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы Светов М. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом с использованием сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иноагентом)», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ему назначили штраф в 40 тысяч рублей.

Ранее Светова штрафовали в июне и в августе за распространение материалов в сети без указания о том, что автор признан иностранным агентом.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября министерство внутренних дел объявило Светова в розыск.

В августе на политика возбудили дело о реабилитации нацизма после того, как он в ходе одного из эфиров в своём канале исполнил популярную среди украинских нацистов песню про Степана Бандеру.

В список иностранных агентов Светов был внесён Министерством юстиции в ноябре 2022 года.